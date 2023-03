Ci sono anche tre pregiudicati ritenutiai clan camorristici Cava e Graziano, operanti nel Vallo di Lauro, tra le 57 persone denunciate dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino per l'indebita percezione del reddito di ...Ci sono anche tre pregiudicati ritenutiai clan camorristici Cava e Graziano, operanti nel Vallo di Lauro, tra le 57 persone denunciate dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino per l'indebita percezione del reddito di ...

In Irpinia affiliati a clan percepivano reddito di cittadinanza - Campania Agenzia ANSA

Proseguono in Irpinia le verifiche tese a constatare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari per accedere al Reddito di Cittadinanza previsto con decreto legge n. 4/2019, convertito in legge ...(ANSA) - AVELLINO, 31 MAR - Ci sono anche tre pregiudicati ritenuti affiliati ai clan camorristici Cava e Graziano, operanti nel Vallo di Lauro, tra le 57 persone denunciate dai carabinieri del ...