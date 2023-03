Daino: "Il Napoli dovrà stare attento al Milan, in Champions sarà una squadra diversa" (Di venerdì 31 marzo 2023) Daniele Daino, ex calciatore di Napoli e Milan, è intervenuto a "1 Football club" su 1 Station Radio, di seguito le sue parole: Percorso del Napoli straordinario? “Spendere parole su questo Napoli sarebbe scontato. Durante il mercato estivo, e dopo l’addio di calciatori simbolo come Koulibaly, Mertens, Insigne e Ruiz, la squadra sembrava aver perso la propria ’ossatura. Tuttavia, mi sono da subito speso positivamente sulle possibilità del Napoli che si stava costruendo. Spalletti aveva intrapreso un lavoro dal suo approdo a Napoli, e che soltanto l’arrivo di nuovi giocatori avrebbe potuto completare. Se il mercato avesse portato un simile cambiamento negli scorsi anni, il Napoli avrebbe potuto anche vincere prima. Sin ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Daniele, ex calciatore di, è intervenuto a "1 Football club" su 1 Station Radio, di seguito le sue parole: Percorso delstraordinario? “Spendere parole su questosarebbe scontato. Durante il mercato estivo, e dopo l’addio di calciatori simbolo come Koulibaly, Mertens, Insigne e Ruiz, lasembrava aver perso la propria ’ossatura. Tuttavia, mi sono da subito speso positivamente sulle possibilità delche si stava costruendo. Spalletti aveva intrapreso un lavoro dal suo approdo a, e che soltanto l’arrivo di nuovi giocatori avrebbe potuto completare. Se il mercato avesse portato un simile cambiamento negli scorsi anni, ilavrebbe potuto anche vincere prima. Sin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Daino: 'Napoli-Milan? Saranno grandi sfide, i rossoneri giocheranno in maniera diversa in Champions Leag… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Daino: 'Napoli-Milan? Saranno grandi sfide, i rossoneri giocheranno in maniera diversa in Champions Leag… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL DOPPIO EX - Daino: 'Napoli-Milan? Saranno grandi sfide, i rossoneri giocheranno in maniera diversa in Champions Leag… - napolimagazine : IL DOPPIO EX - Daino: 'Napoli-Milan? Saranno grandi sfide, i rossoneri giocheranno in maniera diversa in Champions… - apetrazzuolo : IL DOPPIO EX - Daino: 'Napoli-Milan? Saranno grandi sfide, i rossoneri giocheranno in maniera diversa in Champions… -