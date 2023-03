WWE | Confusione sulla posizione nella card di John Cena vs Austin Theory | ma ora è tutto chiarito | sarà l’opener della night 1

(Di giovedì 30 marzo 2023) La WWE tramite i propri canali oggi ha rivelato la divisione dei vari incontri nelle due serate di WrestleMania 39 e se per il main event2 i dubbi erano nulli, per quanto riguarda quello1 c’è stata un po’ di. Main event o opener? Nelle grafiche fatte uscire oggi la sprincipale dei matchnotte di sabato se la sono presae questo ha generatodel match. Infatti era stato precedentemente annunciato che i due si sarebbero affrontati nelprima serata, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Confusione sulla posizione nella card di John Cena vs Austin Theory, ma ora è tutto chiarito, sarà l'opener de… - SpazioWrestling : WWE: La scaletta di WrestleMania 39 crea una grandissima confusione #WrestleMania #WWE -

... pare, dal Thunderdome di Mad Max oltre la sfera del tuono " e riportato in auge intrent'anni ... Più aumenta il numero di tizi muscolosi sul ring, maggiore resta latra cui destreggiarsi ...... pare, dal Thunderdome di Mad Max oltre la sfera del tuono " e riportato in auge intrent'anni ... Più aumenta il numero di tizi muscolosi sul ring, maggiore resta latra cui destreggiarsi ...

WWE: Confusione sulla posizione nella card di John Cena vs Austin Theory, ma ora è tutto chiarito, sarà l... Zona Wrestling

È proseguita in quel Monday Night Raw di ieri notte la faida tra Seth Rollins e Logan Paul. I due collideranno a WrestleMania 39 e, almeno per ora, il pugile youtuber sta riuscendo a mettere in imbara ...Dopo la rinascita del 2022, il wrestling di 2K Sports migliora ulteriormente la sua formula, con tante piccole e gradite aggiunte rispetto all'edizione precedente. La rinnovata modalità Showcase con J ...