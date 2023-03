Un Passo dal Cielo: anticipazioni seconda puntata di giovedì 6 aprile 2023 (Di giovedì 30 marzo 2023) Un Passo dal Cielo 7 anticipazioni Un Passo dal Cielo 7: seconda puntata di giovedì 6 aprile 2023 7×02 – Altezze diverse – Una giovane motociclista viene trovata in un crepaccio. Manuela scopre che la morte della ragazza potrebbe essere collegata al misterioso incidente della sua amica Roberta. Quando le indagini portano verso Paron, Manuela trova in Nathan un inaspettato alleato. Nel frattempo, Manuela si lascia coinvolgere da Gregorio, per il quale spera di scoprire la verità e fare giustizia. Intanto, Carolina riceve la visita di un nuovo e affascinante socio, Hans, mentre Vincenzo finisce per scatenare involontariamente la gelosia della compagna. Ascolti: anticipazioni Un Passo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 marzo 2023) UndalUndal7:di7×02 – Altezze diverse – Una giovane motociclista viene trovata in un crepaccio. Manuela scopre che la morte della ragazza potrebbe essere collegata al misterioso incidente della sua amica Roberta. Quando le indagini portano verso Paron, Manuela trova in Nathan un inaspettato alleato. Nel frattempo, Manuela si lascia coinvolgere da Gregorio, per il quale spera di scoprire la verità e fare giustizia. Intanto, Carolina riceve la visita di un nuovo e affascinante socio, Hans, mentre Vincenzo finisce per scatenare involontariamente la gelosia della compagna. Ascolti:Un...

