Ultime Notizie – India | crolla il pavimento di un tempio | 12 morti

E' di dodici fedeli morti e altri feriti il bilancio del crollo del pavimento di un tempio nella città Indiana di Indore, nello stato di Madhya Pradesh. Lo riferisce l'emittente Ndtv. Più di 30 persone sono precipitate dentro un antico pozzo. Molti dei feriti sono stati portati in ospedale. L'incidente è avvenuto durante la festa hindu di Ram Navami. Al momento del crollo il tempio era affollato di fedeli.

