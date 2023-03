Tottenham, Stellini: “Sono triste, rapporto con Conte non è cambiato” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Sono triste, perché quando c’è un cambio a metà stagione tutti si sentono responsabili. Il mio rapporto con Conte rimane lo stesso, non è cambiato nulla perché eravamo amici, eravamo colleghi, ci conosciamo da tanto tempo. Non sarà nemmeno questa situazione a cambiare il nostro rapporto”. Così Cristian Stellini in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Tottenham, di cui è diventato allenatore in prima dopo l’addio di Antonio Conte. Poi, un messaggio ai tifosi, in un momento di sicuro non facile per gli Spurs: “Vogliamo lavorare duro fino alla fine della stagione per portare i tifosi dalla nostra parte. Vogliamo tutti con noi, Sono importanti per le prossime 10 partite”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) “, perché quando c’è un cambio a metà stagione tutti si sentono responsabili. Il mioconrimane lo stesso, non ènulla perché eravamo amici, eravamo colleghi, ci conosciamo da tanto tempo. Non sarà nemmeno questa situazione a cambiare il nostro”. Così Cristianin un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del, di cui è diventato allenatore in prima dopo l’addio di Antonio. Poi, un messaggio ai tifosi, in un momento di sicuro non facile per gli Spurs: “Vogliamo lavorare duro fino alla fine della stagione per portare i tifosi dalla nostra parte. Vogliamo tutti con noi,importanti per le prossime 10 partite”. SportFace.

