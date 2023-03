Direttiva Case Green: se resta divieto affitto e vendita, per il Sud è una catastrofe (Di giovedì 30 marzo 2023) La Direttiva strangola il mercato immobiliare al Sud e i danni saranno incalcolabili. Con 65.000 euro di costo è gara a svendere. La Direttiva Case Green può avere effetti disastrosi sul mercato immobiliare italiano e i problemi maggiori si avranno nel Meridione. Questa Direttiva europea è diventata famosa perché comporta per ogni immobile italiano spese di efficientamento energetico che vanno dai 30.000 ai 65.000 euro. Case Green: una tagliola per il Sud – ilovetrading.itE’ un esborso per il quale lo Stato non potrà offrire aiuti. Difatti bonus per un intervento così generalizzato non sono sostenibili per le casse pubbliche. Nel 2025 questa Direttiva sarà presumibilmente assorbita nell’ordinamento italiano e a quel punto gli immobili italiani dovranno ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 30 marzo 2023) Lastrangola il mercato immobiliare al Sud e i danni saranno incalcolabili. Con 65.000 euro di costo è gara a svendere. Lapuò avere effetti disastrosi sul mercato immobiliare italiano e i problemi maggiori si avranno nel Meridione. Questaeuropea è diventata famosa perché comporta per ogni immobile italiano spese di efficientamento energetico che vanno dai 30.000 ai 65.000 euro.: una tagliola per il Sud – ilovetrading.itE’ un esborso per il quale lo Stato non potrà offrire aiuti. Difatti bonus per un intervento così generalizzato non sono sostenibili per le casse pubbliche. Nel 2025 questasarà presumibilmente assorbita nell’ordinamento italiano e a quel punto gli immobili italiani dovranno ...

