Fs, l’Ad Ferraris a Bruxelles: L’Alta velocità connette l’EUropa (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giornata di incontri a Bruxelles per l’amministratore delegato del Gruppo Fs Luigi Ferraris. l’Ad di Fsè stato ricevuto dalla Commissaria Europea ai Trasporti Adina Vãlean e dal Segretario Generale del Parlamento Europeo Alessandro Chiocchetti. In mattinata Ferraris ha anche presentato al Parlamento Europeo il sesto studio “Cer Essays”, promosso dal Cer, la Comunità europea che raggruppa le compagnie e i gestori ferroviari. “Riteniamo fondamentale favorire la multimodalità dei trasporti soprattutto sviluppando la cooperazione tra treno e aereo e promuovere nuove politiche che facciano leva sulla maggiore sostenibilità del trasporto ferroviario”, ha detto Ferraris al Parlamento Europeo presentando lo studio. Il saggio è stato scritto dall’Ad di FS con il Professor Oliviero Baccelli ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giornata di incontri aper l’amministratore delegato del Gruppo Fs Luigidi Fsè stato ricevuto dalla Commissaria Europea ai Trasporti Adina Vãlean e dal Segretario Generale del Parlamento Europeo Alessandro Chiocchetti. In mattinataha anche presentato al Parlamento Europeo il sesto studio “Cer Essays”, promosso dal Cer, la Comunità europea che raggruppa le compagnie e i gestori ferroviari. “Riteniamo fondamentale favorire la multimodalità dei trasporti soprattutto sviluppando la cooperazione tra treno e aereo e promuovere nuove politiche che facciano leva sulla maggiore sostenibilità del trasporto ferroviario”, ha dettoal Parlamento Europeo presentando lo studio. Il saggio è stato scritto daldi FS con il Professor Oliviero Baccelli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessiogiobbi : RT @fsnews_it: Giornata d'incontri ?? a #Bruxelles per l’AD del Gruppo FS Luigi Ferraris. Tra i vari appuntamenti, ha presentato al Parlamen… - MobilitaNews : Ferraris (ad Fs) al Parlamento europeo: 'AV connette l'Europa' - Presentato a Bruxelles uno studio, poi incontro co… - CER_railways : RT @fsnews_it: Giornata d'incontri ?? a #Bruxelles per l’AD del Gruppo FS Luigi Ferraris. Tra i vari appuntamenti, ha presentato al Parlamen… - fsitaliane : RT @fsnews_it: Giornata d'incontri ?? a #Bruxelles per l’AD del Gruppo FS Luigi Ferraris. Tra i vari appuntamenti, ha presentato al Parlamen… - fsnews_it : Giornata d'incontri ?? a #Bruxelles per l’AD del Gruppo FS Luigi Ferraris. Tra i vari appuntamenti, ha presentato al… -

Gruppo FS, l'AD Ferraris incontra la Commissaria Vlean Gruppo FS: presentato a Bruxelles uno studio con la Bocconi, poi l'incontro con la Commissaria Vlean Giornata di incontri a Bruxelles per l'amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris . L'AD è stato infatti ricevuto dalla Commissaria Europea ai Trasporti Adina Vãlean e dal Segretario Generale del Parlamento Europeo Alessandro Chiocchetti. In mattinata, Ferraris ha ... Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 30 marzo - 2 ... Jose' Aljaro Navarro, CEO di Abertis; Luigi Ferraris, a.d. ... Pasquale Lorusso, vice presidente di Confindustria per l'Economia del ... POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 8,30 audizione ad Telsy, ... Gruppo FS, Ferraris al PE: "l'Alta Velocità connette l'Europa" ...detto Ferraris al Parlamento Europeo presentando lo studio. Il saggio è stato scritto dall'AD di FS con il Professor Oliviero Baccelli dell'Università Bocconi di Milano. Nello studio si evidenzia l'... Gruppo FS: presentato a Bruxelles uno studio con la Bocconi, poi'incontro con la Commissaria Vlean Giornata di incontri a Bruxelles per'amministratore delegato del Gruppo FS Luigiè stato infatti ricevuto dalla Commissaria Europea ai Trasporti Adina Vãlean e dal Segretario Generale del Parlamento Europeo Alessandro Chiocchetti. In mattinata,ha ...... Jose' Aljaro Navarro, CEO di Abertis; Luigi, a.d. ... Pasquale Lorusso, vice presidente di Confindustria per'Economia del ... POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 8,30 audizioneTelsy, ......dettoal Parlamento Europeo presentando lo studio. Il saggio è stato scritto dall'di FS con il Professor Oliviero Baccelli dell'Università Bocconi di Milano. Nello studio si evidenzia'... Fs, l'Ad Ferraris a Bruxelles: L'Alta velocità connette l'EUropa ... Il Denaro