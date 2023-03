CORSPORT – Milan | Pioli col Napoli vara la difesa a T

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Stefanoperdeve inventare una nuovasenza Kalulu infortunato, dentro Thiaw ancora fuori Kjaer. Il cambio di rotta è inevitabile per ildi, che si prepara ad affrontare un periodo cruciale della stagione con la necessità di non sprofondare in campionato e la voglia di ingolosirsi per un quarto di Champions. Tuttavia, il prossimo avversario è il, un avversario che può far meno paura se affrontato con unaa quattro, considerando anche l’assenza di Kalulu per problemi al polpaccio. Calabria torna titolare e riceve la fascia da capitano al braccio. Ad affiancarlo ci saranno Tomori, Thiaw e Theo Hernandez, formando unada “fattore T”. Ilha brevettato un ...