Credit Suisse e Svb | due destini una colpa Parla Messori

(Di martedì 28 marzo 2023) Stati Uniti ed Europa potrebbero aver fatto ambedue cilecca sulle banche, chi in un modo, chi nell’altro. Nel giro di tre settimane il fantasma di Lehman Brothers è tornato ad aleggiare sul mondo. Prima il fallimento della statunitense Svb, poi il coma e il risveglio del, infine lo spaventoso capitombolo di Deutsche Bank. Insomma, non capita tutti i giorni una simile combo. Ed è qui che Marcello, economista, saggista e gran conoscitore di cose bancarie, vede un filo tra i diversi casi. Nel giro di poche settimane abbiamo visto il materializzarsi di crisi bancarie importanti, alcune scongiurate, altre no. L’origine dei dissesti è diversa, lo sappiamo, Svb non è come. Eppure, le chiedo se è possibile trovare un minimo comun denominatore… Esistono elementi che ...

borghi_claudio : Sto guardando i termini della fusione UBS - Credit Suisse. Se è come sembra sarà un massacro perché AZZERANO 17 mil… - borghi_claudio : Ecco qui il punto del prospetto dei bond Credit Suisse AT1 dove si dice chiaramente che l'autorità di controllo dei… - borghi_claudio : Più ci penso e più trovo incredibile la manovra UBS - Credit Suisse. Oltre all'azzeramento alla Marchese del Grillo…

Non c'è pace per le banche. Al rischio di una crisi finanziaria sistemica, dopo i casi americani, il salvataggio die le turbolenze su Deutsche Bank, arrivano pessime notizie dalla Francia. Sono in corso perquisizioni in cinque istituti di credito, a Parigi: Société Générale, Bnp Paribas, Exane (...... dopo il fallimento di due banche negli Stati Uniti e l'acquisizione dida parte di UBS. L'esperto si domanda quali saranno le implicazioni di questo scenario per i tassi di interesse e ...... il presidente di Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy, paga la scalata goffa della prima banca saudita al, costata oltre ...

Quindi hanno deciso di valutare zero i 17 miliardi di dollari di obbligazioni At1 di Credit Suisse. Trattandosi però non di fallimento, ma di acquisto (da parte di Ubs) gli esperti dicono che sarebbe ...L’Europa respira dopo il salvataggio di Credit Suisse e la Bce fa ripartire i mercati. L’ennesima giornata difficile per i listini si è conclusa ieri in deciso rialzo dopo un’apertura nervosa: Milano ...