Conte torna in Italia? Tempistiche rinviate non solo per l’Inter – SI (Di domenica 26 marzo 2023) Conte è in attesa della comunicazione dell’esonero da parte del Tottenham, al momento (ancora) non arrivata. La sua volontà è tornare in Italia e Pedullà, durante Calcio Weekend su SportItalia, rinvia il discorso per l’Inter e gli altri club di Serie A. TROPPO PRESTO – Alfredo Pedullà non vuole ancora valutare un cambio in panchina all’Inter: «Una cosa che oggi non sta, nonostante si parli di Antonio Conte a destra e a sinistra. Oggi non c’è nulla, domani e dopodomani non so. Oggi è più Conte che spinge per tornare in Italia, ma non c’è una società che abbia pensato legittimamente a lui. Poi da aprile cambieranno le cose, lui intanto è tornato. l’Inter deve entrare in uno stato d’animo ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023)è in attesa della comunicazione dell’esonero da parte del Tottenham, al momento (ancora) non arrivata. La sua volontà ère ine Pedullà, durante Calcio Weekend su Sport, rinvia il discorso pere gli altri club di Serie A. TROPPO PRESTO – Alfredo Pedullà non vuole ancora valutare un cambio in panchina al: «Una cosa che oggi non sta, nonostante si parli di Antonioa destra e a sinistra. Oggi non c’è nulla, domani e dopodomani non so. Oggi è piùche spinge perre in, ma non c’è una società che abbia pensato legittimamente a lui. Poi da aprile cambieranno le cose, lui intanto èto.deve entrare in uno stato d’animo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Cassano: “Conte torna all’Inter con un triennale. E terrà Lukaku. Inzaghi…” - internewsit : Conte torna in Italia? Tempistiche rinviate non solo per l'Inter - SI - - Venom_1908 : Origi all'Inter se torna Conte, lo prenderei domani. - Testament73 : RT @Marko_Morandi: @PBassini Torna a saltellare attorno a conte, stupido! ?? - fcin1908it : #Cassano: '#Inzaghi salta se non vince la Champions. E all'#Inter torna #Conte' -