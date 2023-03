"Zero creatività". Donnarumma sotto assedio, chi apre (ancora) il fuoco (Di sabato 25 marzo 2023) Gigio Donnarumma, un portiere che fa sempre discutere. Dopo l'addio controverso al Milan, condito dall'odio dei tifosi rossoneri verso il suo ex portiere sia dal vivo a San Siro (durante le partite della Nazionale) che sui social. Oggi portiere di un Psg che trionfa sì nel campionato francese, ma non riesce ad alzare la Champions League. E dopo l'eliminazione contro il Bayern Monaco dell'ormai ex allenatore Nagelsmann, è arrivato il commento dell'ex portiere francese Fabien Barthez, ex portiere campione del mondo con la Francia nel 1998. Ai microfoni di Le Parisien, ha demolito il giocatore del Psg partendo proprio dalla sua prestazione contro il Bayern Monaco. Barthez: “Oggi portieri formattati e privi di creatività” "Il suo gol subito contro il Bayern all'andata illustra pregi e difetti di un portiere della sua altezza — dice Barthez — Sul gol di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Gigio, un portiere che fa sempre discutere. Dopo l'addio controverso al Milan, condito dall'odio dei tifosi rossoneri verso il suo ex portiere sia dal vivo a San Siro (durante le partite della Nazionale) che sui social. Oggi portiere di un Psg che trionfa sì nel campionato francese, ma non riesce ad alzare la Champions League. E dopo l'eliminazione contro il Bayern Monaco dell'ormai ex allenatore Nagelsmann, è arrivato il commento dell'ex portiere francese Fabien Barthez, ex portiere campione del mondo con la Francia nel 1998. Ai microfoni di Le Parisien, ha demolito il giocatore del Psg partendo proprio dalla sua prestazione contro il Bayern Monaco. Barthez: “Oggi portieri formattati e privi di” "Il suo gol subito contro il Bayern all'andata illustra pregi e difetti di un portiere della sua altezza — dice Barthez — Sul gol di ...

