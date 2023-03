Schlein e Bonaccini già alla lite: il Pd è nel caos (Di sabato 25 marzo 2023) alla faccia dell’unità, del “chiunque vinca avrà il supporto dell’altro”. Tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein siamo già ai ferri corti. Il Pd è nel caos, o quasi. Tra lunedì e martedì si decide la partita dei capigruppo, le due figure centrali per le manovre parlamentari, ma tra Elly e Stefano non c’è accordo. Anzi. Schlein è volata a Bruxelles per incontrare i vertici del Pse senza prima aver trovato la quadra interna al partito. La questione è semplice: Simona Bonafè e Debora Serracchiani stanno per lasciare la loro carica in favore di due nuovi esponenti che segnino una rottura col passato. Come vuole il nuovo segretario. Però c’è un piccolo però. Schelin ha già indicato la sua preferenza per Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga alla Camera. Sono due fedelissimi. Ma ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 marzo 2023)faccia dell’unità, del “chiunque vinca avrà il supporto dell’altro”. Tra Stefanoe Ellysiamo già ai ferri corti. Il Pd è nel, o quasi. Tra lunedì e martedì si decide la partita dei capigruppo, le due figure centrali per le manovre parlamentari, ma tra Elly e Stefano non c’è accordo. Anzi.è volata a Bruxelles per incontrare i vertici del Pse senza prima aver trovato la quadra interna al partito. La questione è semplice: Simona Bonafè e Debora Serracchiani stanno per lasciare la loro carica in favore di due nuovi esponenti che segnino una rottura col passato. Come vuole il nuovo segretario. Però c’è un piccolo però. Schelin ha già indicato la sua preferenza per Francesco Boccia al Senato e Chiara BragaCamera. Sono due fedelissimi. Ma ...

