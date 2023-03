Sam Neill su Robin Williams | “L’uomo più triste che abbia mai conosciuto”

(Di sabato 25 marzo 2023) Samha ricordato, all’interno della sua recente autobiografia, l’incontro con, morto suicida nell’agosto 2014 a 63 anni; nelle pagine di Did I Ever Tell You This,ricorda il periodo passato con il famoso attore comico, durante la lavorazione debicentenario, di Chris Columbus: “si tratta della persona piùche iomai”, si legge nel libro.ricorda così il periodo passato sul set con, tra lunghe chiacchierate e momenti di spensieratezza nei camerini: “Parlavamo di tutto e di più, a volte persino delle scene che stavamo per girare; era un uomo titanicamente, scandalosamente ed irreprensibilmente divertente; era irresistibile”. Ma non tutto quel che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kenfred001 : RT @Adriano72197026: ????CANCRO DEL SANGUE PER L'ATTORE SAM NEILL. MAGNIFICAVA I VACCINI SMINUENDO I NOVAX. ??Sam Neill, a margine della pres… - mjsrb58 : RT @Adriano72197026: ????CANCRO DEL SANGUE PER L'ATTORE SAM NEILL. MAGNIFICAVA I VACCINI SMINUENDO I NOVAX. ??Sam Neill, a margine della pres… - FQMagazineit : Sam Neill: “Robin Williams? La persona più triste che abbia mai incontrato” - cuoreitaliano7 : RT @Adriano72197026: ????CANCRO DEL SANGUE PER L'ATTORE SAM NEILL. MAGNIFICAVA I VACCINI SMINUENDO I NOVAX. ??Sam Neill, a margine della pres… - Matilde65618580 : RT @Adriano72197026: ????CANCRO DEL SANGUE PER L'ATTORE SAM NEILL. MAGNIFICAVA I VACCINI SMINUENDO I NOVAX. ??Sam Neill, a margine della pres… -

Paramount Pictures ha diffuso il trailer ufficiale di Assassin Club , film che vede protagonisti la star di Snake Eyes Henry Golding e Naomi Rapace , oltre ae Daniela Melchior. Un assassino (Golding) al suo ultimo contratto, viene ingaggiato per uccidere sette persone sparse in tutto il mondo, ma ben presto scopre che gli obiettivi sono a loro ...ha un ricordo molto vivido di Robin Williams , a cui era rimasto legato dopo averlo incontrato sul set de L'uomo bicentenario, film del 1999. La star di Jurassic Park, ricorda Robin come la ...Nella sua autobiografia Did I Ever Tell You This,ha descritto Robin Williams come una persona 'inconsolabilmente solitaria e profondamente ...

Sam Neill ricorda il compianto Robin Williams: “La persona più triste che abbia mai incontrato” BadTaste.it Cinema

“Era la persona più triste che avessi mai incontrato”. Così ha detto Sam Neil di Robin Williams, il compianto attore di Mrs. Doubtfire e Will Hunting che si è tolto la vita a 63 anni l’11 agosto del ...Nella sua autobiografia Did I Ever Tell You This, Sam Neill ha descritto Robin Williams come una persona "inconsolabilmente solitaria e profondamente depressa".