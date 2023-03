Pallavolo Femminile Pesante caduta per la Todosport nel match clou di Paola

(Di sabato 25 marzo 2023) New Hospital3.0 Progressione set: 25/12- 25/22 – 25/12 New Hospital: De Lieto, Leonida, Paschetta, De Simone, Ceglie, Stancato, Gianni, Musciacchio, Abramo, Scalise ( L ): Montalbano, Massara, La Gamba, Flores, Dodaro, De Luca, Lo Bianco ( L2 ), Malerba,Buonfiglio ( L1 ), Vinci D, Vinci M, La Vecchia Arbitri: Danilo De Sensi di Lamezia Terme e Mirko Crucitti di Reggio CalabriaPasso falso per lache perde nettamente sul campo di, ed ora vede davvero a rischio il primo posto della classifica. Una gara davvero a senso unico per le consentine, che oltre alla loro bravura e precisione, hanno saputo approfittare di una squadra, quella vibonese mai scesa in campo. ...

... sabato 8 aprile alle ore 16.00 al Centro Federale Pavesi di Milano per sfidare 3m... 13' CLUB ITALIA: 4 a, 15 bs, 7 mv, 34 et SANT'ELIA: 6 a, 3 bs, 16 mv, 20 et Club Italia A2Volley 2022 - 2023 Serie B1Girone E Tabellino partita Luvo Barattoli Arzano - Terrasini Squadra in casa Luvo Barattoli Arzano Squadra avversaria Terrasini Quando in una partita disi conquistano 40 punti in ...Sarà il Palazzetto dello Sport di Imperia , ad ospitare la Final Four del campionato U18del Comitato Territoriale FIPAV Ponente (Imperia - Savona). L'appuntamento è per domani, ......

Volley femminile, Chieri vince la Challenge Cup! Primo storico trionfo europeo per le piemontesi OA Sport

Paola Egonu non ha giocato per la terza giornata consecutiva nel campionato turco di volley femminile. Giovanni Guidetti ha deciso di tenere a riposo l’opposto in occasione del big match tra il suo Va ...Si apre già oggi il 4° turno della Poule Salveza nel campionato di serie A2 femminile che vede in viaggio l'Albese ... Akademia Messina – Tecnoteam Albese Volley Como; ore 17 3m Pallavolo Perugia – ...