LIVE Berrettini-McDonald 2-2 | ATP Miami 2023 in DIRETTA | dominio dei servizi in avvio di match

(Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2. Chiude il turno di battuta con l’aceche ha cominciato alla grande alo. 40-15o e dritto per. 30-15 Arriva anche il primo doppio fallo per. 30-0 Secondo ace per. 15-0 Splendida smorzata da parte didopo aver scambiato sulla diagonale del dritto. 2-1. Slice a uscire e l’americano tiene la battuta. 40-15 Altro punto diretto con ilo sul rovescio di. 30-15 Ancora la traiettoria al centro da destra paga per. 15-15 Risposta profonda e poimuove bene la palla con il dritto. 15-0 Preciso il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : ATP Miami 2023, i risultati di Musetti, Berrettini e Sonego in diretta LIVE - sportli26181512 : ATP Miami: Musetti-Lehecka, il risultato in diretta live. Dopo Berrettini e Sonego: Tre italiani oggi protagonisti… - infoitsport : LIVE Berrettini-McDonald, ATP Miami 2023 in DIRETTA - infoitsport : Segui Berrettini a Phoenix solo su SuperTenniX! Stasera live alle 20.3 - zazoomblog : LIVE Berrettini-Vukic 7-5 5-5 Challenger Phoenix 2023 in DIRETTA: si entra nelle fasi calde del secondo set -… -

Un incontro che si disputerà quasi in contemporanea con- McDonald che entreranno sul ... sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti MUSETTI - LEHECKA 4 - 6Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand della pay tv satellitare. La sfida non inizierà prima delle 17:20 (ora italiana). McDonald -: il pronostico McDonald non ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe McDonald scenderanno in campo oggi (sabato 25 marzo) . I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di ...

LIVE Berrettini-McDonald, ATP Miami 2023 in DIRETTA: serve una vittoria per scacciare la crisi OA Sport

Due azzurri contemporaneamente in campo a Miami: sul centrale Musetti sfida Lehecka, mentre sul Campo 1 c'è Berrettini contro McDonald. A seguire Sonego-Evans. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Mackenzie McDonald, match valido per il secondo turno del Masters1000 di Miami. Il tenni ...