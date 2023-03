Inter, Cassano: “Salta Inzaghi, torna Conte e Lukaku resta” (Di sabato 25 marzo 2023) Sono settimane in cui si continua a parlare del futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter e a tal proposito è Intervenuto anche Antonio Cassano. L’ex calciatore, ora opinionista sulla Bobo Tv, ha espresso la sua durante l’ultima diretta su Twitch: “Inzaghi secondo me Salta se non vince la Champions League. E torna Conte a 7/8 milioni per 3 anni. Con lui l’Inter prende fa due o tr acquisti e torna a vincere il campionato. E fa restare anche Lukaku”, ha detto Cassano. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Sono settimane in cui si continua a parlare del futuro di Simonesulla panchina dell’e a tal proposito èvenuto anche Antonio. L’ex calciatore, ora opinionista sulla Bobo Tv, ha espresso la sua durante l’ultima diretta su Twitch: “secondo mese non vince la Champions League. Ea 7/8 milioni per 3 anni. Con lui l’prende fa due o tr acquisti ea vincere il campionato. E fare anche”, ha detto. SportFace.

