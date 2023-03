“I cacciatori del cielo”, presentazione in anteprima del docufilm con Giuseppe Fiorello (Di sabato 25 marzo 2023) foto di Pino Le PeraROMA – Mercoledì 29 marzo, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, viene presentato in anteprima il docufilm “I cacciatori del cielo”, con Giuseppe Fiorello. Interviene il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Il dibattito viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 10. Ricordiamo che Giuseppe Fiorello è in questi giorni nelle sale cinematografiche con la sua prima opera da regista, “Stranizza d’amuri”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 25 marzo 2023) foto di Pino Le PeraROMA – Mercoledì 29 marzo, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, viene presentato inil“Idel”, con. Interviene il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Il dibattito viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 10. Ricordiamo cheè in questi giorni nelle sale cinematografiche con la sua prima opera da regista, “Stranizza d’amuri”. L'articolo L'Opinionista.

