Clamoroso Italia-Inghilterra: "primo gol irregolare, la partita va rigiocata" (Di sabato 25 marzo 2023) E' iniziato lo spettacolo delle qualificazioni agli Europei del 2024, le prime partite hanno fornito già interessanti indicazioni per il passaggio del turno. L'esordio della Nazionale Italiana è stato dai due volti, il primo tempo non è stato all'altezza mentre nella ripresa la reazione è stata importante. L'Italia ha iniziato un nuovo progetto dopo il fallimento della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, la decisione del Ct Roberto Mancini è stata quella di convocare altri calciatori giovani e in grado di rappresentare il futuro della Nazionale. I primi segnali sono stati interessanti. In particolar modo si candida ad un ruolo da grande protagonista Mateo Retegui, attaccante argentino del Tigre, autore del gol che ha riaperto la partita contro l'Inghilterra. Un altro punto di ...

