ATP Miami: dove vedere Musetti-Lehecka oggi in TV e in streaming (Di sabato 25 marzo 2023) oggi pomeriggio Lorenzo Musetti fa il suo esordio all'ATP Miami 2023 affrontando il ceco Lehecka nella sfida valevole per il secondo turno. Non è un mistero che ci siano forti dubbi sulla condizione di Lorenzo, dopo un avvio di stagione non positivo. Le sconfitte a ripetizione dell'ultimo periodo sono un macigno che l'azzurro proverà a scrollarsi di dosso superando il non semplice ostacolo ceco, reduce dal successo al primo turno contro l'argentino Federico Coria per due set a zero. Di seguito le informazioni su dove vedere Musetti-Lehecka oggi al Masters 1000 di Miami in televisione e in streaming.

