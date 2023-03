Alessandro Schiavone a Temptation Island dopo querela di Desdemona? (Di sabato 25 marzo 2023) Alessandro Schiavone ricomincia da sé, senza escludere un ritorno in televisione, a Temptation Island, tra le dichiarazioni post-dating show. L'occasione che il cavaliere uscente di Uomini e Donne ha per raccontarsi, é un'intervista che lui rilascia dopo l'uscita di scena e l'esplosione del caso Desdemona Balzano che lo coinvolge, relativamente al Trono Over del dating show di Maria De Filippi. Alessandro Schiavone deluso da Desdemona Balzano: nuova avventura a Temptation Island? Tra le altre curiosità, il candidato protagonista nel cast della nuova stagione di Temptation Island si getta alle spalle il passato, deluso per la triste piega che assume il rapporto con ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 marzo 2023)ricomincia da sé, senza escludere un ritorno in televisione, a, tra le dichiarazioni post-dating show. L'occasione che il cavaliere uscente di Uomini e Donne ha per raccontarsi, é un'intervista che lui rilascial'uscita di scena e l'esplosione del casoBalzano che lo coinvolge, relativamente al Trono Over del dating show di Maria De Filippi.deluso daBalzano: nuova avventura a? Tra le altre curiosità, il candidato protagonista nel cast della nuova stagione disi getta alle spalle il passato, deluso per la triste piega che assume il rapporto con ...

