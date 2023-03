Inter, su Retegui? «É pronto a giocare in Serie A» (Di venerdì 24 marzo 2023) L’indiscrezione del giornalista argentino Maxi Friggieri sul possibile arrivo Retegui all’Inter: «Stanno lavorando molto per acquistarlo» Il giornalista argentino Maxi Friggieri ha parlato del forte Interesse dell’Inter per Mateo Retegui. Di seguito le sue parole sulle chance di poter vedere il centravanti italo-argentino in Serie A nel breve periodo, riportate da calciomercato.com. «Senza dubbio è pronto per giocare in A, Totti disse che era un attaccante fortissimo, mi piacerebbe vederlo alla Roma, anche per Interesse personale. Sarebbe Interessante vederlo in giallorosso, ma so che l’Inter sta lavorando molto per acquistarlo, non immediatamente visto che c’è Lautaro, ma in futuro. Il Tigre ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) L’indiscrezione del giornalista argentino Maxi Friggieri sul possibile arrivoall’: «Stanno lavorando molto per acquistarlo» Il giornalista argentino Maxi Friggieri ha parlato del forteesse dell’per Mateo. Di seguito le sue parole sulle chance di poter vedere il centravanti italo-argentino inA nel breve periodo, riportate da calciomercato.com. «Senza dubbio èperin A, Totti disse che era un attaccante fortissimo, mi piacerebbe vederlo alla Roma, anche peresse personale. Sarebbeessante vederlo in giallorosso, ma so che l’sta lavorando molto per acquistarlo, non immediatamente visto che c’è Lautaro, ma in futuro. Il Tigre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inter ha giocato d'anticipo su #Retegui, un anno fa ha aperto canale con il Tigre e il Boca. Il Tigre lo riscatta… - MatteoBarzaghi : L’Inter si è mossa tempo fa su Retegui. Lo segue da più di un anno e ha un canale aperto col Tigre per via di Facun… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, interesse per #Retegui: la dirigenza nerazzurra lo segue da tempo. L’operazione però non è… - CalcioNews24 : Inter, su Retegui? «É pronto a giocare in Serie A» - GiuliaLoglisci_ : ??Ieri Baccin era al Maradona per osservare da vicino Mateo #Retegui, ma la sua prima relazione è tutt'altro che pos… -