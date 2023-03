Francesco Totti | il suo sogno con Noemi | “Un figlio insieme”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Fin da quando hanno reso ufficiale la loro stori,Bocchi non smettono di finire nel mirino del gossip. A far parlare, questa volta, sono state alcune rivelazioni fatte da Alex Nuccetelli, caro amico dell’ex Capitano. “Uncon” – Nonostante da poco la coppia abbia preso casa da poco, l’ex calciatore L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... B04_Mirco : @EuropaLeague Francesco Totti ? - fey08 : @EuropaLeague Francesco Totti! - fabcocu : @EuropaLeague Il Capitano. Francesco Totti. Definitely! ?????? - ChristianMakov3 : @EuropaLeague Francesco Totti - Keo_Otlankaraba : @EuropaLeague Francesco totti -

Sempre al centro del gossip, sempre nel mirino, sempre dibattuta, osservata, sbirciata. Si parla di Ilary Blasi , conduttrice Mediaset ed ex moglie di, una separazione che come è arcinoto ha fatto molto discutere e ha catalizzato l'attenzione delle cronache rosa a lungo. Ora, la conduttrice de l'Isola dei Famosi , ha iniziato una ...Qui, oltre a parlare della sua avventura nel programma di Canale 5, quasi sicuramente svelerà al pubblico per la prima volta alcuni dettagli sulla rottura con. Il cast de 'L'isola dei ...Mentre Ilary Blasi ha presentato il suo nuovo compagno " l'imprenditore svizzero Bastian Müller - Pettenpohl " alla famiglia anche il suo ex maritocon Noemi Bocchi pare stiano affrontando nuove sfide, una casa più grande insieme, in zona Eur, e poi un figlio. I settimanali di gossip hanno già le pagine piene delle indiscrezioni ...

"Francesco, vieni a vedere come si vive qui dentro": l’inferno nel residence di Totti La Gazzetta dello Sport

Ilary Blasi non ha mai dimenticato le insinuazioni sul tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento. Ma di quale gesto definitvo si parla Tanti anni fa le cronache dell’universo del gossip furono ...Il nuovo look di Chanel Totti accende nuovamente i riflettori sulla 15enne, sempre più simile a mamma Ilary Blasi. Le due, ormai è chiaro, condividono la passione per l'estetica e il mondo beauty. E ...