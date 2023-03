Europei di Karate | salgono a 15 le finali conquistate dall’Italia

(Di venerdì 24 marzo 2023) Con la giornata di oggi, ultima di eliminatorie,a quota 15 leda disputare per la nazionale italiana ai Campionati2023 di Guadalajara. Combatteranno per la medaglia di bronzo, infatti, anche le due squadre di kumite, sabato le ragazze che sfideranno la squadra finlandese e domenica i ragazzi contro la Turchia. Nel femminile, l’Italia dopo aver vinto ieri con il Portogallo, è stata oggi fermata dalla Germania agli ottavi di finale. Ma, ripescata, si è rifatta contro l’Irlanda e contro la Spagna accedendo dunque allana. Nel maschile, invece, il team azzurro ha vinto gli ottavi ai danni della Macedonia del Nord ed è stato fermato ai quarti dalla Francia. Al ripescaggio, poi, grazie alla vittoria sulla Danimarca è arrivata la 13esima finale di questi Campionati. Oggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Europeo #Karate: #Azzurri conquistano accesso a 13 finali - FijlkamOfficial : Europei: le squadre di kumite in finale per il bronzo. Nel parakarate c’è la medaglia di Di Cocco, mentre Belotti e… - TgrRai : RT @TgRaiBasilicata: L'atleta lucana ancora una volta sul podio #IoSeguoTgr @TgrRai Karate. Terryana D'Onofrio in finale agli europei https… - Donato94304723 : RT @TgRaiBasilicata: L'atleta lucana ancora una volta sul podio #IoSeguoTgr @TgrRai Karate. Terryana D'Onofrio in finale agli europei https… - VitoBardi : RT @TgRaiBasilicata: L'atleta lucana ancora una volta sul podio #IoSeguoTgr @TgrRai Karate. Terryana D'Onofrio in finale agli europei https… -

Ottimo Campionato Europeo a Guadalajara per l' Italia nel. Gli atleti azzurri hanno conquistato l'accesso a 13 finali (5 per l'oro e 8 per il bronzo), alle quali si aggiungono quelle nel parakarate , la competizione continentale riservata ad atleti ...Italia in finale per l'oro ai Campionatididi Guadalajara e Basilicata protagonista ancora una volta grazie alla presenza della santarcangiolese Terryana D'Onofrio (che sta gareggiando sia nell'individuale che come parte ...... i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:45 - Calcio, Qualificazioni...45 - Bruno Barbieri - 4 Hotel Bologna e i suoi colli 00:00 - TheKid - La leggenda continua ...

Europei di Karate, salgono a 15 le finali conquistate dall'Italia Il Faro online

Ottimo Campionato Europeo a Guadalajara per l’Italia nel Karate. Gli atleti azzurri hanno conquistato l’accesso a 13 finali (5 per l’oro e 8 per il bronzo), alle quali si aggiungono quelle nel ...Si chiudono in quel di Guadalajara (Spagna) le fasi eliminatorie dei Campionati Europei 2023 di karate con la Nazionale italiana che, a partire da domani, avrà l’occasione di disputare la bellezza di ...