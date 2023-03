Consiglio Ue, Sanchez: Rafforzato sostegno all'Ucraina (Di venerdì 24 marzo 2023) Bruxelles, 24 marzo 2023 "Ciò che abbiamo fatto è stato rafforzare il sostegno militare dell'Unione alle forze armate ucraine attraverso l'acquisto congiunto di munizioni", le parole del premier ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Bruxelles, 24 marzo 2023 "Ciò che abbiamo fatto è stato rafforzare ilmilitare dell'Unione alle forze armate ucraine attraverso l'acquisto congiunto di munizioni", le parole del premier ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pupata55 : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DI AVVENIRE Il fatto In serata bilaterale Meloni-Macron. Sanchez andrà in Cina. Martina: altri 15 mi… - heyjude_90 : @Lorenzo11122 Ti consiglio di recuperare le parole di Sanchez - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DI AVVENIRE Il fatto In serata bilaterale Meloni-Macron. Sanchez andrà in Cina. Martina: altri… - BachBad : RT @AntScibilia: Il Presidente del Consiglio Spagnolo Pietro Sanchez incontrerà il Presidente cinese Xi Jinping. Qualsiasi argomento sarà t… - Luca62604669 : RT @AntScibilia: Il Presidente del Consiglio Spagnolo Pietro Sanchez incontrerà il Presidente cinese Xi Jinping. Qualsiasi argomento sarà t… -