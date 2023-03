Borrell: 'Andrò in Cina, voglio avere un ruolo nella pace in Ucraina' (Di venerdì 24 marzo 2023) BRUXELLES - L'alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Josep Borrell si recherà presto in Cina per una missione che punta a esplorare in profondità la possibilità ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 marzo 2023) BRUXELLES - L'alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Josepsi recherà presto inper una missione che punta a esplorare in profondità la possibilità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deborah07235629 : RT @ImolaOggi: E' cambiata la meta dei pellegrinaggi. Dopo von der Leyen e Macron, anche Borrell: tutti a Pechino! - Massimo08530892 : RT @ImolaOggi: E' cambiata la meta dei pellegrinaggi. Dopo von der Leyen e Macron, anche Borrell: tutti a Pechino! - stampaottomano : RT @ansaeuropa: Presto il primo ministro spagnolo Sanchez e poi von der Leyen e Macron saranno in visita a Pechino - Dome689 : Borrell: Andrò in Cina, voglio avere un ruolo nella pace in Ucraina - xxIvanxx22 : -