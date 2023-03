Ultime Notizie – “Presto controffensiva”. Russia frena a Bakhmut (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Ucraina sta per lanciare la controffensiva nei confronti dell’esercito russo. Parola del comandante delle forze di terra di Kiev, Oleksandr Syrsky, secondo il quale le forze russe “stanno perdendo forza in modo considerevole e si stanno esaurendo” nella battaglia per Bakhmut. “Molto Presto approfitteremo di questa opportunità, come abbiamo fatto in passato vicino a Kiev, Kharkiv, Balakliya e Kupiansk”, dice Syrsky, elencando le controffensive ucraine dell’anno scorso che si sono rivelate punti di svolta nella guerra. Funzionari ucraini e analisti occidentali hanno affermato che l’offensiva russa attorno a Bakhmut sembra essere entrata in una fase di stallo. Dopo mesi di combattimento i militari russi non sono ancora riusciti a conquistare la città del Donbass nonostante l’ingente impiego di uomini e armi. Secondo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Ucraina sta per lanciare lanei confronti dell’esercito russo. Parola del comandante delle forze di terra di Kiev, Oleksandr Syrsky, secondo il quale le forze russe “stanno perdendo forza in modo considerevole e si stanno esaurendo” nella battaglia per. “Moltoapprofitteremo di questa opportunità, come abbiamo fatto in passato vicino a Kiev, Kharkiv, Balakliya e Kupiansk”, dice Syrsky, elencando le controffensive ucraine dell’anno scorso che si sono rivelate punti di svolta nella guerra. Funzionari ucraini e analisti occidentali hanno affermato che l’offensiva russa attorno asembra essere entrata in una fase di stallo. Dopo mesi di combattimento i militari russi non sono ancora riusciti a conquistare la città del Donbass nonostante l’ingente impiego di uomini e armi. Secondo ...

