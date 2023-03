Ultime Notizie – è una sorta di ‘porta’ per l’aldilà (Di giovedì 23 marzo 2023) Svelati nuovi misteri su Stonehenge, il sito archeologico inglese che da anni attira ricercatori e studiosi. Secondo la nuova ricerca, che arriva a più di 4 millenni dalla costruzione del sito neolitico, Stonehenge sarebbe legato alla connessione tra vita ultraterrena e il solstizio d’inverno, sarebbe insomma una sorta di ‘porta’ per l’aldilà. La nuova teoria arriva da due archeoastronomi, l’italiano Giulio Magli del Politecnico di Milano, e Juan Antonio Belmonte, dell’Instituto de Astrofísica de Canarias e Universidad de La Laguna di Tenerife. La loro teoria aiuta così a spiegare la funzione originaria del monumento che si trova vicino ad Amesbury, nello Wiltshire, in Inghilterra, a circa 13 chilometri a nord-ovest di Salisbury. Il Politecnico di Milano ricorda che nel corso degli anni sono state avanzate numerose teorie sul ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 marzo 2023) Svelati nuovi misteri su Stonehenge, il sito archeologico inglese che da anni attira ricercatori e studiosi. Secondo la nuova ricerca, che arriva a più di 4 millenni dalla costruzione del sito neolitico, Stonehenge sarebbe legato alla connessione tra vita ultraterrena e il solstizio d’inverno, sarebbe insomma unadiper. La nuova teoria arriva da due archeoastronomi, l’italiano Giulio Magli del Politecnico di Milano, e Juan Antonio Belmonte, dell’Instituto de Astrofísica de Canarias e Universidad de La Laguna di Tenerife. La loro teoria aiuta così a spiegare la funzione originaria del monumento che si trova vicino ad Amesbury, nello Wiltshire, in Inghilterra, a circa 13 chilometri a nord-ovest di Salisbury. Il Politecnico di Milano ricorda che nel corso degli anni sono state avanzate numerose teorie sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - VesuvioLive : Valda resta in carcere, il giudice convalida l’arresto. C’è l’aggravante mafiosa - CorriereCitta : Morto Luca Bergia, trovato senza vita nel suo appartamento: aveva 54 anni e fu il fondatore del Marlene Kuntz - CorriereCitta : Gaeta, pestato a sangue per futili motivi: 43enne in gravi condizioni - MaraBardare : RT @Adriano72197026: Il vaso si scopre ogni giorno di più ed il letame che ne viene fuori cresce a dismisura. Le ultime notizie confermano… -