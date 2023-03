(Di giovedì 23 marzo 2023) ROMA – Sarà il batteristal’della nuova puntata di “in”, il programma di Raidedicato al mondoo-americano condotto daD’Amico. Appuntamento nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo, a partire dalle ore 00.30, sulle frequenze di Rai(FM 103.3, sul DAB e anche su RaiPlay Sound).racconterà il suo profondo legame con la musica brasiliana e in particolare la sua collaborazione con il cantante e compositore brasiliano Ivan Lins.ha debuttato con il Trio di Roma, co-diretto assieme ad altri due musicisti destinati come lui a segnare profondamente la storia del jazz nazionale: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Roberto Gatto ospite di “Pamela viaggia in latin” su Isoradio - Alessan87845841 : @laret__ Te sta cercando Roberto Angelini se non gli canti gatto matto finisce in analisi vedi che puoi fare - capitanotennis : Alexanderplatz Carta Bianca Roberto Gatto, da martedì 21 a sabato 25 marzo ore 21,00, Roberto Gatto Quartet. Specia… - roberto_anago : RT @dany_grazia: Il gatto del Bengala..... uno spettacolo direi????che micione! - aquaticasp : #TorneioRegional_6R 45ª PROVA - 100M PEITO FEM. INFANTIL 2 1º ISADORA DA VEIGA ROBERTO NIERI (SAO PAULO F.C),1:28.3… -

Holly vive in compagnia di unal quale non ha dato ancora alcun nome e ogni settimana fa ... Evangelina Elizondo, Freddy Rodríguez, Febronio Covarrubias, Alejandra Flores, Don Amendolia,...... classico e della musica brasiliana: Jaques Morelenbaum, Gabriel Grossi, Guinga, Gregory Hutchinson, Gabriele Mirabassi, John Taylor, Javier Girotto,, Dario Deidda; in ambito teatrale: ...... purtroppo, il dualismo Salvini - Meloni, praticamente cane e. Con il leader della Lega che ... La premier vorrebbe l'ex ministroCingolani . Che però, essendo appena entrato nel board ...

Roberto Gatto "Carta Bianca" dal 21 al 25 marzo all'Alexanderplatz ... RomaDailyNews

ROMA – Sarà il batterista Roberto Gatto l’ospite della nuova puntata di “Pamela viaggia in latin”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondo latino-americano condotto da Pamela D’Amico.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...