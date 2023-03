Napoli | Osimhen | “Per Spalletti non è ancora fatta La maschera? La terrò per i tifosi”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ilprosegue nei suoi rispettivi percorsi stagionali in Champions League e in Serie A, dove è a un passo dalla vittoria dello Scudetto, grazie al contributo die di giocatori come, Kvaratskhelia e Kim. Durante la sosta del campionato molti di questi giocatori hanno raggiunto le rispettive nazionali, ma il pensiero va ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : L’amore ai tempi del Napoli di Kvara e Osi ?? [?? FB: Ultimi Romantici] #Napoli #Kvaratskhelia #Osimhen - anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - ottopagine : Osimhen giura amore: 'Non esiste un posto come Napoli' #Napoli - luigic006 : RT @Andrea1994___: Victor James Osimhen, l'uomo che ha voluto caricarsi Napoli sulle spalle e portarla tra le stelle! ?????? -

Victorha rilasciato una lunga intervista dal ritiro della sua nazionale, parlando di, del futuro è della sua maschera. "Vincere il campionato sta diventando una realtà. Ma Spalletti lo amo ...A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mirko Taccola, ex calciatore died ...viene proposto uno strano paragone mette insiemee Lagos: "è una città diversa. Quando giochi lì capisci perché molti calciatori decidono di restarci per parecchio tempo. In ...

Osimhen giura amore: "Napoli è una città dove restare per tanti anni, vi spiego perché amo Spalletti!" CalcioNapoli24

«Potremo fare festa solo quando il Napoli avrà conquistato lo scudetto matematicamente» dice Victor Osimhen, protagonista e capopopolo di una delle stagioni più bella della storia del club. «Per ...Victor Osimhen, Napoli @livephotosport Tra sogni di gloria e crescite improvvise, è stato proprio Osimhen a parlare delle recenti avventure, del suo Napoli, ai microfoni di Elegebete Tv Sports. Nella ...