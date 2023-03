Napoli | Osimhen “generoso” | “Ispirato da Mané | voglio aiutare la mia gente”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : L’amore ai tempi del Napoli di Kvara e Osi ?? [?? FB: Ultimi Romantici] #Napoli #Kvaratskhelia #Osimhen - anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - darrensbean : @hdtcriss è fissato con osimhen. il giocatore del napoli. - gabripuggioni28 : @TolliVincenzo La stessa giustizia sportiva che vede sotto indagine il Napoli per Osimhen? -

Victor, attaccante del, ha parlato dal ritiro della nazionale della Nigeria. Ecco le sue dichiarazioni Victor, attaccante del, ha parlato dal ritiro della nazionale della ...Chiarissimo l'ex bomber azzurro: lui punterebbe su Lukaku qualora risultasse impossibile trattenere. Il tutto, ovviamente, se il club di Zhang decidesse di non ripuntare su 'Big Rom',...Marchetti: "Spalletti ADL crede in lui ma sarà l'allenatore a decidere il suo futuro, perilchiederà almeno 150 milioni" Luca Marchetti , giornalista Sky, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte. Queste le sue parole: Conclude Marchetti

"United e Chelsea su Osimhen, il Napoli fissa prezzo record per cederlo" Corriere dello Sport

A centro pagina spazio al Napoli: "Il piano per blindare Osimhen e Kvara". Di spalla ancora mercato: "Zielinski è il sogno di Sarri". In taglio basso spazio al processo plusvalenze: "Juve, il pm si fa ...Il portiere del Napoli, Alex Meret, indosserà una maschera protettiva proprio come il compagno Victor Osimhen. Il portiere della Nazionale, dopo la botta rimediata contro il Torino, ha svolto una ...