Uomini e Donne, Alessio Corvino non torna: Lavinia Mauro resta con un corteggiatore (Di martedì 21 marzo 2023) Nella puntata odierna di Uomini e Donne, registrata lo scorso sabato, Alessio Corvino ha lasciato lo studio furibondo con la tronista Lavinia Mauro che per l’ennesima volta lo ha messo in discussione per via di una segnalazione che lo vedeva nello stesso locale dove c’era anche la sua ex, ma anche arrabbiato perché lei aveva baciato nuovamente Alessio Campoli e ballato con lui. Ebbene, dalle anticipazioni sappiamo che dopo questa uscita dallo studio, non solo Alessio Corvino se n’è andato così velocemente che Lavinia non è riuscita a intercettarlo in camerino per parlarci, ma anche che nella puntata successiva, quella registrata domenica, il 27enne campano non è tornato. La tronista ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 marzo 2023) Nella puntata odierna di, registrata lo scorso sabato,ha lasciato lo studio furibondo con la tronistache per l’ennesima volta lo ha messo in discussione per via di una segnalazione che lo vedeva nello stesso locale dove c’era anche la sua ex, ma anche arrabbiato perché lei aveva baciato nuovamenteCampoli e ballato con lui. Ebbene, dalle anticipazioni sappiamo che dopo questa uscita dallo studio, non solose n’è andato così velocemente chenon è riuscita a intercettarlo in camerino per parlarci, ma anche che nella puntata successiva, quella registrata domenica, il 27enne campano non èto. La tronista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Nella Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, onoriamo donne e uomini… - Quirinale : #Mattarella:Oggi l’Italia ricorda tutti i caduti per mano della mafia, della camorra, della ndrangheta. Donne e uom… - matteosalvinimi : In ricordo di tutte le donne, gli uomini e i bambini vittime di mafia, camorra e ‘ndrangheta. Un profondo ringrazia… - EmilianoVerga : RT @Cefriel: ???30/03, ore 17 -18 in #Cefriel, evento '#Tecnologia #solidale: donne e uomini che cambiano in meglio il presente' con @antoni… - clarissa_frau : @Frenkie_Woody Renzi quando provava a sfondare in TV …peccato non ci fosse ancora Uomini e Donne… -