Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip? Data e nomination (Di martedì 21 marzo 2023) Cambio di programmazione per il Grande Fratello Vip, salta la puntata di giovedì? Sembrerebbe proprio che la produzione abbia deciso di modificare la messa in onda del reality più famoso della tv condotto da Alfonso Signorini, e in onda per questa edizione ormai da mesi, in vista della finalissima del prossimo 3 aprile. Quanto dovremo aspettare dunque, dopo la puntata di ieri sera, per il prossimo appuntamento in tv? Ecco quello che sappiamo. Gf Vip, il nuovo palinsesto in vista della finale, Quando va in onda la prossima puntata: la programmazione su Canale 5 Ormai nella casa più spiata d'Italia la competizione è davvero agli sgoccioli. Manca davvero pochissimo tempo e conosceremo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @PennyLa92941860 E' normale. Pieno il mondo di persone che corrono sperando di prendere l'onda e poi quando l'onda… - nonchosbatta : twitter bellissimo perché si sforza di andare avanti ma la verità è che finché andrà in onda il gfpip e verrà annun… - CorriereCitta : #GFVip Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip? Data e nomination - quareidfacias : RT @lorenzomega_: raga ma quando stracazzo finisce il grande fratello vip sono 7 anni che va in onda - loveless210302 : RT @lorenzomega_: raga ma quando stracazzo finisce il grande fratello vip sono 7 anni che va in onda -