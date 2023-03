Miracle | recensione | dalla Corea una storia vera raccontata con un po’ di magia e troppo melodramma

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 21 marzo 2023) Ladi, il nuovo film del registano Jang-Hoon Lee già trionfatore al Far East Film Festival 2022: tra coming of age e dramedy regala dei momenti di, ma è gravato da un’eccessivaticità Dopo la vittoria al prestigioso Far East Film Festival 2022 arriva in sala il campione d’incasso indiscusso della scorsa stagione cinematograficana, tratto da unaaccaduta inalla fine degli anni ’80.di Jang-Hoon Lee guarda molto più ad Occidente che a Oriente però, mettendo in scena un film che si rifà ai coming of age americani proprio di quella decade con un misto di commedia e dramma, sebbene non riesca a bilanciare entrambi i generi per cadere nella trappola ...