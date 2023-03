A Cormano il mistero del “potatore folle” | in giro per la città a tagliare piante

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 21 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorsi interroga sullegato all’identità di un cittadino che si aggira per le vie dellaa potaree arbusti, causando anche dei danni che gli sono valsi, se non il soprannome di Edward di forbice (dal nome del film anni Novanta) quello di “”. Il “” in azione a ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.