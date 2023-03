Classiche del Nord, comincia l’avvicinamento a Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix (Di lunedì 20 marzo 2023) Con la Milano-Sanremo sono cominciate ufficialmente anche le Classiche monumento. Dopo un periodo in Italia, ora i cacciatori di queste corse si sposteranno nuovamente in Belgio per l’avvicinamento alle grandi Classiche del Nord, ovvero il Giro delle Fiandre in programma per la Domenica delle Palme il 2 aprile e la L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: van der Poel, Ganna, Van Aert: che bella la multidisciplina! Milano-Sanremo, le pagelle: van der Poel e Ganna spaziali, rimpianto Van Aert e Pogacar Leggi su blogciclismo (Di lunedì 20 marzo 2023) Con la Milano-Sanremo sonote ufficialmente anche lemonumento. Dopo un periodo in Italia, ora i cacciatori di queste corse si sposteranno nuovamente in Belgio peralle grandidel, ovvero ilin programma per la DomenicaPalme il 2 aprile e la L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: van der Poel, Ganna, Van Aert: che bella la multidisciplina! Milano-Sanremo, le pagelle: van der Poel e Ganna spaziali, rimpianto Van Aert e Pogacar

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rico6868 : @di_reddito Vero. Non tutti sanno che le statue classiche greche e romaniche erano vivamente colorate, compresi gli… - lorie_ra : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 18 marzo 1893 nasce a Novi Ligure Costante Girardengo, il primo Campionissimo del ciclismo, 2 giri d’I… - arabistaanonima : @FaiSempBurdell @squopellediluna Uh, ma io mi riferivo dall'espressione 'alla faccia del', non alla mentula in sé (… - ultimofans00 : antonella ed oriana non sono le protette di cui parla daniele perché lo sappiamo tutti che le oriana e le antonella… - tusciatimes : Fondazione Carivit: domani terzo incontro del ciclo di conferenze 'Nuove prospettive per l’insegnamento delle ...… -