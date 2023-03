Antonino Spinalbese beccato con una donna molto famosa | non è Ginevra Lamborghini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SosoMan86837706 : 4 Marzo proprio mentre eri a Parigi con la tua nuova fiamma caro 'grande' Antonino Spinalbese eri stato già sgamat… - infoitcultura : Antonino Spinalbese, il nuovo fidanzamento scatena gli haters - caterin46933897 : RT @wixmax92: La nuova fiamma di Antonino Spinalbese altro che la Lamborghini ???? #gintonic - MartinaDiGiac15 : RT @Giangi894: #gintonic Ginevra è Ginevra non paragonatela.. Queste parole le ho copiate da Antonino Spinalbese.. Ed è impossibile che si… - Julie9689000 : RT @Giangi894: #gintonic Ginevra è Ginevra non paragonatela.. Queste parole le ho copiate da Antonino Spinalbese.. Ed è impossibile che si… -

Leggi Anche Lorella Cuccarini: 'Non ho intenzione di lasciare Amici' Leggi Anche 'Verissimo',: 'Con Belen rifarei tutto 10 milioni di volte' ' Non riuscivo più a parlare in ...Sorrisi, sguardi d'intesa e abbracci.sembra avere trovato un'amica speciale in Carolina Stramare . Mentre i suoi fan speravano in una love story con Ginevra Lamborghini, sua compagna di avventura al Grande fratello ...A quanto pare trae Ginevra Lamborghini è durata quanto un gatto in tangenziale. Lui, proprio in queste ore, è stato beccato con un'altra donna. La reazione di Ginevra dopo la paparazzata di ...

Antonino Spinalbese, nuova fidanzata: ecco chi è. Addio a Ginevra Lamborghini leggo.it

Tutti i dettagli dell’indiscrezione. Antonino Spinalbese in compagnia di una donna molto famosa: nuova frequentazione in corso Hanno aspettato a lungo l’uscita di Antonino dalla casa per vederli ...Nel post, infatti, non c'era alcuna menzione al marito Stefano De Martino, né ad Antonino Spinalbese, papà della secondogenita. I fan hanno così iniziato a commentare il post con varie teorie sulla ...