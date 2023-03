Acquisti comuni Ue per inviare armi all’Ucraina? Gaiani: «Piano sbagliato e irrealistico. La soluzione sta nell’Est Europa» – L’intervista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Due miliardi di euro. È quanto l’Unione europea si appresta a mettere sul piatto per sostenere l’invio di armi all’Ucraina, anche tramite Acquisti comuni. Un miliardo sarà destinato a rimborsare – tramite la European Peace Facility – l’invio di munizioni di artiglieria da parte dei Paesi Ue. Un altro servirà a sostenere gli ordini congiunti per l’acquisto di nuove munizioni tramite la “procedura veloce” messa in campo dall’Agenzia europea di difesa. Così l’Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell ha riassunto il Piano Ue presentato oggi ai ministri della Difesa dei 27 riuniti a Stoccolma. Un Piano destinato, nelle intenzioni, a fornire rapidamente all’Ucraina il materiale bellico di cui ha bisogno per respingere gli assalti russi, quindi a rimpinguare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Due miliardi di euro. È quanto l’Unione europea si appresta a mettere sul piatto per sostenere l’invio di, anche tramite. Un miliardo sarà destinato a rimborsare – tramite la European Peace Facility – l’invio di munizioni di artiglieria da parte dei Paesi Ue. Un altro servirà a sostenere gli ordini congiunti per l’acquisto di nuove munizioni tramite la “procedura veloce” messa in campo dall’Agenzia europea di difesa. Così l’Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell ha riassunto ilUe presentato oggi ai ministri della Difesa dei 27 riuniti a Stoccolma. Undestinato, nelle intenzioni, a fornire rapidamenteil materiale bellico di cui ha bisogno per respingere gli assalti russi, quindi a rimpinguare ...

