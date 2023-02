(Di domenica 12 febbraio 2023) Una fisicità d'altri tempi, quella che si vede a Elland Road, come la rivalità delle Rose che ha radici secolari. Ma non basta la durezza delper superare il Manchester, che passa grazie ...

Una fisicità d'altri tempi, quella che si vede a Elland Road, come la rivalità delle Rose che ha radici secolari. Ma non basta la durezza del Leeds per superare il Manchester, che passa grazie all'uno - due nel finale di Rashford e Garnacho. Non una gran partita, per la squadra di Erik Ten Hag, che però centra il settimo risultato utile consecutivo e "vendica" il ...Al top tra i giganti di Wall Street , Chevron +2,10%,Health +1,69%, Walgreens Boots ... Vendite a piene mani su JD.com , cheun decremento del 5,38%. Fonte function pinIt() { var e = ...

Lo United soffre, poi ne fa due in 5': Rashford e Garnacho stendono il Leeds La Gazzetta dello Sport

Premier League - Liverpool ko con il Wolverhampton, il Manchester ... Eurosport IT

Premier League 2022/2023: Liverpool a picco, vincono Manchester ... SPORTFACE.IT

Lo United cala il tris ed è terzo, Cerchiara e Massaro riportano in ... Voce.it

Nottingham Forest-Man United 0-3, le pagelle: Rashford in stato di grazia. Male Freuler TUTTO mercato WEB

Ma non basta la durezza del Leeds per superare il Manchester United, che passa grazie all'uno-due nel finale di Rashford e Garnacho. Non una gran partita, per la squadra di Erik Ten Hag, che però ...Tutto in venti minuti: una pallonata di Rashford lo mette ko. Dal 23' Firpo 5 - Soffre tantissimo nella ripresa perché il Manchester United dal suo lato sfonda costantemente. Adams 6 - Fa da filtro, ...