(Di domenica 5 febbraio 2023) Terzo appuntamento stagionale con l’halfpipe per la Coppa del Mondo di. Aè andata in scena una gara che ha visto esaltare i nipponici, con successo sia al maschile che al femminile per il Giappone.trova il bis dopo Laax e vola in testa alla graduatoria di Coppa. 91.50 il miglior punteggio per il giapponese che si impone davanti all’australiano Valentino Guseli ed al padrone di casa statunitense Chase Blackwell. In casa Italia da sottolineare la prestazione diche chiude un week-end eccellente in ottava posizione. Al femminile a vincere èOno con un super salto da 90.75, agguantando anche la leadership in classifica. Battute la giapponese Xuetong Cai e la statunitense Maddie Mastro. Foto: ...

...2022/23Cross (differita) da Cortina d'Ampezzo [Belluno] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Alvaro Del Farra ore 01:00 Freestyle : Coppa del Mondo 2022/2023 Slopestyle (differita) da...Il bronzo olimpico dell'halfpipe ha subito una contusione ossea ad un ginocchio ed un indurimento muscolare, che lo porteranno a saltare i prossimi eventi di Coppa del Mondo aMountain e ...

Snowboard: a Mammoth Mountain nell'halfpipe vincono Ruka Hirano e Mitsuki Ono. Ottavo Louie Vito OA Sport

Gli azzurri fuori nelle qualifiche di Cdm SBS a Mammoth Mountain FISI

Sport invernali - programma della settimana, calendario e orari ... Eurosport IT

Calendario Sport Invernali oggi: orari sabato 4 febbraio, programma, orari, tv, streaming OA Sport

Il programma delle gare settimanali: fondo a Dobbiaco e SBX a ... FISI

Big air Olympic champion Birk Ruud of Norway scored 94.80 points to claim the men's slopestyle title at the International Ski and Snowboard ...Wind again played havoc at Mammoth Mountain on Saturday, as the California resort hosted the third slopestyle event of six on the World Cup Tour. In the men’s event at the Toyota U.S. Snowboard and ...