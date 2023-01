... il 14 febbraio, il 22 febbraio e il 2 marzo 2022 ae il 18 dicembre 2021 a Bagno a Ripoli ... rottura del blocca sterzo eimmediata a bordo del suo inseparabile furgone che lo ha tradito.... già noto alle Forze di Polizia, al termine di unaspericolata per le vie del centro a bordo ... che ha reso necessario anche l'intervento di altre volanti della Questura di, per impedire ...

Firenze, fuga spericolata su un'auto rubata per le vie del centro ... LA NAZIONE

Firenze: fuga spericolata in via Valfonda su auto rubata. E con 11 bottiglie di vino a bordo. Bloccato e arrestato Firenze Post

Fuga spericolata contromano a bordo del suv rubato Qui News Firenze

Serie A2 femminile, Firenze ferma Empoli: Sanga Milano sempre in fuga. I risultati della 15° giornata Today.it

Dove andare per una fuga d'amore A Firenze. E' la sesta città più romantica al mondo LA NAZIONE

Nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 gennaio, la Polizia di Stato ha arrestato un fiorentino di 29 anni, già noto alle Forze di Polizia, al termine di una fuga spericolata per le vie del centro a b ...In poco più di un anno aveva messo a segno più di 20 furti di scooter nella zona dell'Oltrarno, a Firenze. E per questo motivo i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 ...