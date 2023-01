(Di mercoledì 25 gennaio 2023) 28Via Corsico, 1 – 20144Tel. 02/8392377 Sito Internet: www.28.org Tipologia: creativa Prezzi: menù degustazione 65€, 85€, 95€ Chiusura: Lunedì; a pranzo tranne Sabato e Domenica OFFERTA L’indirizzo ha visto da poco la partenza dello chef titolare, ma l’avvicendamento non impatta o quasi sulla cucina: solo un piatto non ci ha completamente convinto ed è per questo che abbiamo apportato un lieve abbassamento di voto rispetto allo scorso anno. Per il resto, questo è il posto giusto per provare una cucina d’autore e originale, giocata molto sulle verdure di stagione, elaborate in modo da esaltarne le note più peculiari, amare o acide a seconda della tipologia utilizzata. A parte la piccola carta, l’offerta si struttura fondamentalmente in diversi percorsi degustazione, che possono pescare dalle proposte del menù ...

...8 miliardi e stima ricavi per 50 miliardi, oltre che la creazione di 250 - 300 miladi lavoro.riguarda lo spazio espositivo di Tor Vergata sarà ben più ampio di quello utilizzato ain ...... si rifugia acon la figlia e pianifica la sua vendetta. Per una sera il film tornerà a ... La sala cinematografica, di forma quadrata, ospiterà circa centoe avrà uno schermo di otto metri. ...

28 Posti - Milano Secolo d'Italia

Immaginate Harry e Meghan a Milano Sei locali lontani da occhi ... Mi-Tomorrow

A Roma -6.900 posti letto universitari, a Milano -16mila Il Sole 24 ORE

4 posti a Milano dove studiare o lavorare gratuitamente Secret Milano

Posti disponibili per il Webinar - HOW TO SAY WHAT Ordine degli Avvocati di Milano

Gara senza storia. La squadra di Sarri dà spettacolo e aggancia il terzo posto, quella di Pioli non entra mai nel gioco e prosegue nel momento ...Parte la ricerca a Giuseppina, la napoletana assunta a Milano come bidella, che avrebbe scelto di fare la pendolare in treno per evitare gli affitti di Milano. Sui social però i conti non tornano, e p ...