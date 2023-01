Avere Paratici inibito è in contrasto con i principi e la morale del Tottenham The Athletic

(Di lunedì 23 gennaio 2023)un direttore, come, è incon ie ladel(The) La condanna a trenta mesi di inibizione inflitta anon sono certo passati inosservati nel Regno Unito dove Fabioda un anno e mezzo lavora in qualità di direttore generale del. Il quotidiano on line “The” ha dedicato un lungo articolo al tema e cioè a quanto e in che modo incida la condanna disule sulla sua immagine. Il giornale ha posto una serie di domande al club senza ricevere risposta. L’articolo comincia così: È difficile immaginare uno scenario in cui l’inibizione di 30 mesi ...

