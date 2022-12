Roma-Abraham | il futuro di Tammy si decide adesso

Leggi su calcionews24

(Di sabato 31 dicembre 2022)e laverso le prove per il, l’inglese deve riguadagnarsi la fiducia della società e intanto il mercato dà alcuni spuntie laverso le prove per il, l’inglese deve riguadagnarsi la fiducia della società e intanto il mercato dà alcuni spunti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante dovrà ritrovare la serenità giusta sotto porta per guadagnarsi la conferma in giallorosso anche per la prossima stagione. Il Chelsea ha un diritto di acquisto a 80 milioni, ma al momento non è intenzionato a farlo scattare visto che prenderà Nkunku a giugno. Gli estimatori in Premier però non mancano e potrebbero farsi sotto in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.