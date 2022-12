Non buttare più la buccia di limone | fai un errore incredibile | ecco perché

(Di sabato 31 dicembre 2022)ladiè una pratica molto più comune di quanto si possa immaginare. È un grandeper diversi motivisi possono fare tantissime cose con il suo riciclo:quello che devi sapere. Ilè uno di quegli agrumi che quanto si consumano non si spreca nessuna parte. Questoè un frutto che ha molteplici usi. E può essere usato sia in gastronomia che nelle pulizie di casa e tanto altro. Tuttavia, la maggior parte delle persone tende ad usare solo la polpa, mentre il resto viene scartato. Ma la scorza può essere usata in diversi modi. fonte foto: AdobeStockI limoni forniscono tante proprietà che contrastano i disagi diuretici e infiammatori. Inoltre favoriscono una buona circolazione sanguigna. ...

greenMe.it

...giorno dell'anno e il Capodanno ci si scambiano auguri e si fanno riti propiziatori anche sesi ... C'è chi spara colpi in aria e chi getta pezzi di legno ardente, oltre ai piatti rotti ...Ancora qualche rito portafortunaa terra o gettare nel fuoco un bicchiere è simbolo di ... tra le 10 cose da fare assolutamente a Capodanno per un 2023 felicepossiamo dimenticare il ... Non buttare le scatole del pandoro e del panettone: ecco 7 idee per ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Volano in Argentina Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che scelgono di trascorrere il Capodanno nella terra d'origine di Cecilia. Con cani al seguito, i due sono arrivati da qualche ora in ...