Misure del governo ok | l' Europa prenda esempio E non sarà un altro 2020

MEF

... Caiazza: "Un plauso allealternative alla prigione" Riforma Cartabia, Cascini: "Avremo più indagati esposti alla gogna mediatica" Prescrizione, ecco l'ordinegiorno Costa che ripristina ...REZZA - La situazione Covid - 19 in Italia "al momento ètutto sotto controllo", afferma il direttore generale della Prevenzioneministero della Salute, Gianni Rezza, spiegando che le... Le principali misure della manovra 2023 - Ministero dell'Economia e ... Aumentati del 70% gli ammonimenti per violenza domestica. Il questore Fusiello: "Strumento utile". Attività anti spaccio in zona universitaria e stazione: 75 arresti. Chiusi per violazioni 42 locali ...Si stanno rincorrendo in questi ultimi giorni molti allarmismi su un ritorno di fiamma della pandemia, oltre a preoccupate narrazioni a proposito delle analogie con quanto accaduto a inizio 2020. Eppu ...