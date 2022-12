L’assocalciatori inglese | «Troppe partite | a un certo punto i calciatori si fermeranno»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il calendario pieno di impegni mette a rischio non solo la tenuta fisica dei giocatori ma anche la salute mentale. A scriverlo sul Guardian è Maheta Molango, il presidente dell’associazioneprofessionisti per l’Inghilterra e il Galles. Il riferimento è chiaramente al fitto calendario della Premier League che prevede, tra l’altro, impegni anche durante i giorni festivi come il famoso Boxing Day tanto amato dai tifosi di tutto il mondo. “Per estendere ulteriormente l’analogia, l’eccessiva indulgenza a Natale è spesso seguita da un periodo di astinenza tanto necessario a gennaio. Non in questa stagione. Nel campionato maschile, il calendario delledi gennaio rappresenta un caotico puzzle didi campionato edi coppe nazionali apparentemente incastrate in qualsiasi spazio disponibile. Ce ...