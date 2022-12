Kiev | il cronista davanti all’albergo colpito da ordigni russi | “Diversi attacchi con missili e droni nell’ultimo giorno dell’anno”

(Di sabato 31 dicembre 2022) Anche il 31 dicembre è le forze russe hannol’Ucraina facendo scattare l’allarme aereo in gran parte del Paese. Almeno una decina di esplosioni sono state udite ae le autorità locali che hanno invitato i residenti a mettersi al riparo. Tra gli edifici colpiti anche un hotel nel centro della capitale, mentre il sindaco fa sapere che una persona ha perso la vita in questo attacco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

