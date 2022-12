Inter | Mkhitaryan sembra aver già smaltito la lombalgia

(Di sabato 31 dicembre 2022) Allarme rientrato per Henrikh. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulle condizioni fisiche del centrocampista armeno, uscito per infortunio nella gara amichevole contro il Sassuolo lasciando il posto a Gagliardini a inizio secondo tempo. L’ex Roma aveva accusato una leggera, ma ieri ad Appiano Gentile ha effettuato lavoro di scarico assieme ai compagni che hanno giocato almeno 45 minuti. SportFace.

fcinter1908

Tutta la panchina in campo ad abbracciare il Niño Maravilla, prima coppa da allenatore dell'...Italia L'ultima giornata Il ritorno di Lukaku La super partita al Camp Nou Il rimpallo di...Secondo quanto riferito da fcinternews.it, lavoro di scarico oggi ad Appiano Gentile per chi ha giocato l'amichevole contro il Sassuolo, Henrikhha lavorato regolarmente con i compagni di squadra a cinque giorni dalla sfida con il Napoli. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ... Sky – Sassuolo-Inter, Mkhitaryan lascia il campo: le ultime sulle sue condizioni Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Un problema muscolare ha costretto il calciatore a chiedere il cambio e chiudere in anticipo l’ultima amichevole Uno dei protagonisti annunciati di Inter-Napoli rischia seriamente di poter perdere… Le ...