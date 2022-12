In tasca ha 15 grammi di hashish | denunciato - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Montelupo Fiorentino, i carabinieri hanno anche perquisito l'abitazione trovando materiale per il ......10 si presenta come uno smartphone sottile e comodo sia da impugnare e utilizzare (anche con una sola mano) sia da portare in, con poco meno di 8 millimetri di spessore e un peso di 180. ... In tasca ha 15 grammi di hashish, denunciato Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Due ventenni provincia di Ancona sono stati segnalati in Prefettura come assuntori dopo essere stati sorpresi con una modica quantità di sostanza stupefacente. Uno aveva in tasca un pacchetto di sigar ...